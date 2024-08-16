وضع الجيش الإسرائيلي تقديرات بأن هجومًا محتملاً من جانب "حزب الله" قد يأتي عبر البحر، لا سيما أن الميليشيا اللبنانية نجحت، في السنوات الأخيرة، في بناء قدرات قتالية بحرية، تمكنها من شن هجوم من هذا النوع.

وذكرت قناة "الآن 14" العبرية، أن "تلك المخاوف دفعت سلاح البحرية الإسرائيلي لإجراء مناورة للتدرب على التصدي لهجوم ينفذه حزب الله عبر البحر ، وعلى تنفيذ عمليات هجومية انطلاقًا من الساحة ذاتها".

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وقالت إن قوات مشتركة تضم لواء الاحتياط "عوديد"، وقوات إنقاذ تتبع الجبهة الداخلية المدنية، إضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وممثلي مركز "رمبام" الطبي، كانوا جزءًا من المناورة التي أجراها سلاح البحرية، تحسبًا لسيناريو التعرض لهجوم من "حزب الله" قادمًا من البحر شمالي البلاد.

وتوحي الكيانات المشاركة في المناورة، أنها حاكت سيناريو نجاح قوات من ميليشيا "حزب الله" في النزول إلى الساحل قادمة من البحر، ونجاحها في إصابة إسرائيليين، حيث إن الأمر تجاوز دور سلاح البحرية، ووصل إلى الشرطة وفرق تتبع المركز الطبي المشار إليه.

وشملت المناورة، وفق القناة، أحداثًا يمكن أن تقع في مدينة حيفا، بمشاركة قوات من الفرقة 146، ووحدات إضافية عديدة، وحاكت عمليات الدفاع عن خط الساحل جراء عمليات تسلل عبر البحر، وإخلاء مصابين تحت وابل من النيران، وكيفية إدارة مراكز القيادة المختلفة في ظل حالة طوارئ، والمزيد من السيناريوهات الأخرى.

وفي الأيام القليلة الماضية، طفت على السطح مخاوف إسرائيلية من هجوم بحري محتمل من جانب "حزب الله" استنادًا إلى معطيات وتقديرات ربما تجعل هجومًا من هذا النوع واقعيًا.

وذكر موقع "واللا"، الأسبوع الماضي، أن المؤسسة العسكرية تخشى حدوث مفاجآت من جانب "حزب الله"، لا سيما ما يتعلق بالغزو البري أو التسلل عبر البحر.

وقال إن هناك قناعة داخل المؤسسة العسكرية بأن "حزب الله" سيتجنب استهداف منصات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط؛ لأن الأمر سيجلب ردًا إسرائيليًا قويًا ضد البنى التحتية اللبنانية، لكن هناك مخاوف من ضرب أهداف عسكرية تتبع سلاح البحرية.

وبيّن الموقع، أن رئيس أركان "حزب الله" الذي اغتالته إسرائيل بضاحية بيروت الجنوبية فؤاد شكر، كان قد وضع على رأس أولوياته تطوير القدرات البحرية.

وأردف أن شكر عمل طوال أكثر من 15 عامًا على بناء وحدات غوص وصفت بأنها وحدات نخبة، المحاطة بسرية كبيرة للغاية.

وأوضح الموقع، أن "حزب الله" يمتلك قدرات بحرية تضم معدات تبحر فوق وتحت البحر، وأن لديه مركبات انتحارية مسيرة عن بُعد، كما يمتلك صواريخ ساحل-بحر ومسيرات مخصصة للعمل في الساحة البحرية.