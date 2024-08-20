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العالم العربي

"حزب الله" يشن هجوما صاروخيا على مواقع إسرائيلية في الجولان

"حزب الله" يشن هجوما صاروخيا على مواقع إسرائيلية في الجولان
جنود إسرائيليون ينظرون نحو سوريا من نقطة مراقبة في مرتفعا...المصدر: غيتي
وكالات
وكالات
20 أغسطس 2024، 6:23 ص

أعلنت ميليشيا حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت "صليات مكثفة من الصواريخ" على مواقع للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان "ردا" على ضربات استهدفته الاثنين في شرق لبنان، وفق فرانس برس.

وأوضح حزب الله "ردا على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن". 

ومن جهته، قال  الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 55 قذيفة صاروخية من لبنان بعضها سقط في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات. 

وأفاد في بيان نقلته الأناضول، باندلاع حرائق في عدة مناطق بالشمال نتيجة سقوط قذائف أطلقت من لبنان وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها

وكانت إسرائيل استهدفت مخازن أسلحة لحزب الله في منطقة البقاع في شرق لبنان.

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سياسةحزب الله

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