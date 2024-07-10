الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن ناشط سياسي "مختطف" في ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى العمل على الإفراج عن الناشط السياسي المعتصم العريبي ووضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي، بحسب "رويترز".

وقالت البعثة في بيان إن مسلحين مجهولين بملابس مدنية خطفوا العريبي (29 عاما) يوم الاثنين في مدينة مصراتة هو وصديقه محمد اشتيوي.

وذكرت البعثة في البيان أنه "رغم إطلاق سراح اشتيوي بعد تعرضه للضرب، فإن مكان وجود العريبي لا يزال مجهولا".

وحثت البعثة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في مصراتة على التحقيق بشكل عاجل في اختطاف العريبي والكشف عن مكانه وضمان إطلاق سراحه سالما على الفور.

ومصراتة مدينة ساحلية تقع على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس. والحكومة في طرابلس هي التي تعتبر مسؤولة عن مصراتة لكنها لم تعلق على القضية، حسب "رويترز".

وقالت بعثة الأمم المتحدة: "لا تزال حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب والوفيات في أثناء الاحتجاز تعصف بليبيا وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب".

وذكر بيان بعثة الأمم المتحدة "وثَقت البعثة حالات احتجاز لما لا يقل عن 60 فردا بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصور".