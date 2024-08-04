أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، "التزام فرنسا الثابت" تجاه لبنان، في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص، بينما يأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي، عبر منصة إكس: "تحية من قلبي إلى بيروت.. بعد أربع سنوات من الانفجار، أفكاري لا تزال مع اللبنانيين".

وأضاف: "أؤكد مجددا التزام فرنسا الثابت إلى جانب لبنان، ومطالبتنا بالعدالة للضحايا جميعهم"، وفق وكالة "فرانس برس".

ومن المقرر تنظيم عدة مسيرات باتجاه مرفأ بيروت بعد ظهر الأحد؛ لتكريم ضحايا انفجار 2020، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه في ظل توقف التحقيق.

في 4 آب/أغسطس 2020، دمر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

ونجم الانفجار عن حريق في مستودع تم فيه تخزين أطنان من نترات الأمونيوم من دون الاحتياطات الضرورية.

بعد أربع سنوات على المأساة، تلقي المخاوف من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله بثقلها على الذكرى.

وتتزايد دعوات الدول إلى رعاياها لمغادرة لبنان في نهاية هذا الأسبوع، بعد توعد إيران وحماس وحزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء، في طهران، بعملية نُسبت إلى إسرائيل.

كما جاءت هذه الدعوات بعد غارة إسرائيلية، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.

في هذا الصدد، دعت فرنسا، الأحد، رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان"، أسوة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما طلبت من رعاياها المقيمين في إيران المغادرة بشكل مؤقت.