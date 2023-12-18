احتدام المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحماس في خانيونس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر الجناح المسلح لحركة حماس "كتائب القسام" في منطقة الشيخ ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتفصل منطقة الشيخ ناصر بين مدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع، كما أنها تقطع الطريق الرئيسي الشرقي لمدينة رفح ولمستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة.

وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن "اشتباكات عنيفة تدور بمنطقة الشيخ ناصر وسط مدينة خانيونس بين الجيش الإسرائيلي والجناح المسلح لحماس"، فيما تشهد منطقة شرق خانيونس كذلك اشتباكات عنيفة.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات تتركز في مناطق الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلا، في حين قطعت الدبابات الإسرائيلية التي تتحرك في محيط تلك المناطق الخط الرئيسي لشارع صلاح الدين بمدينة خانيونس.

ويتزامن ذلك مع قصف مكثف بالمدفعية وانتشار قناصة الجيش الإسرائيلي على البنايات العالية في منطقة مفترق أبوحميد، وبرج الفرا القريب من منطقة الشيخ ناصر.