أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" طالب الجيش بزيادة حدة القتال في قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري أن القرار يأتي على أمل تحسين موقفها في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وكشف الموقع أن "الكابينيت" أعطى مؤخراً تعليماته للجيش بزيادة حدة القتال في غزة؛ لتحسين موقف إسرائيل في المفاوضات".

وتتصاعد منذ أيام هجمات عسكرية إسرائيلية لاسيما في جنوبي قطاع غزة؛ ما خلف مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع، وفق "الأناضول".

ويكشف هذا التطور عدم صحة ادعاء مسؤولين أمنيين إسرائيليين، ليلة الجمعة/ السبت، أن نشاط الجيش في غزة انتهى، لكن بإمكانه استئناف القتال حال توفرت معلومات استخباراتية جديدة، وفق هيئة البث آنذاك.