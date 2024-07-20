قال مسؤول أمريكي ووسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي السبت، إن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيا في ميناء الحديدة اليمنية.

وأضاف المسؤول إن الغارة تأتي ردا على الهجوم الحوثي الذي استهدف تل أبيب قبل يومين.

من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الغارات شنتها قوات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية واستهدفت منشآت لتكرير النفط في الحديدة، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الغارات التي ضربت أهدافا حوثية في اليمن، شاركت فيها 12 طائرة إسرائيلية من نوع إف 35.

وقالت إن الغارات تمت بالتنسيق مع القوات الأمريكية والبريطانية.

وأوضحت أن المقاتلات الإسرائيلية انطلقت من قاعدة "نافاتين"في النقب باتجاه البحر الأحمر قبل ساعتين من توجيه الضربة.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر اندلاع حرائق ضخمة في الحديدة لا سيما الميناء الرئيسي نتيجة الغارات.

من جهتها أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، عن سلسلة غارات استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "سلسلة غارات على مدينة الحديدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)".

وأوضحت القناة أن الغارات "استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة"، دون ذكر مصدرها أو نتائجها.

بدوره، قال موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين، في خبر مقتضب: "تتعرض مدينة الحديدة غربي اليمن لسلسلة غارات عدوانية على مناطق مختلفة"، دون تفاصيل.