بعد خطاب البرهان.. هل تبخرت أحلام وقف الحرب في السودان؟

قطع قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الطريق أمام الداعين لوقف الحرب في البلاد.

جاء ذلك في أول خطاب له منذ بدء المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الدائرة منذ نيسان / أبريل الماضي، وما رشح من أنباء عقب خروجه من العاصمة الخرطوم وبأن ذلك يأتي في إطار وجود وساطة دولية لإنهاء الحرب.

أكد البرهان، في كلمة له بقاعدة "فلامنغو" البحرية العسكرية في بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، اليوم الإثنين، عدم وجود أي اتفاق أو صفقة لخروجه من مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، مؤكداً أن "الجيش مستمر في القتال".

وقال: "المجال ليس للكلام الآن، ونكرس كل جهدنا لإنهاء المحنة والخروج منها أقوياء، نحن نقف في قتالنا دون أي ظهير، ونعتمد على أنفسنا في قتالنا".