من الإعلام إلى السياسة.. من هي مستشارة الرئيس السوري لونا الشبل؟

نعت الرئاسة السورية، المستشارة الخاصة للرئيس بشار الأسد، الإعلامية لونا الشبل، بعد يومين من حادث سير أليم تعرضت له على الطريق بين يعفور ودمشق.

وخلال السنوات الماضية، تعاظم دور لونا الشبل في مجالي الإعلام والسياسة، فقد شغلت منصب المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقبلها ظهرت عضوا في الوفد السوري المشارك في مؤتمر "جنيف 2" عام 2014.

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وحصلت لونا الشبل 1975 – 2024، على ماجستير الصحافة والإعلام من جامعة دمشق، ثم عملت في التلفزيون السوري، وقدمت كثيرًا من البرامج عن الجولان السوري، بالإضافة إلى إدارة حوارات مع مسؤولين تناولت فيها مختلف القضايا السياسية والاجتماعية.

وانتقلت الشبل عام 2003 إلى قناة "الجزيرة"، واشتهرت ببرنامج "للنساء فقط"، إلى جانب تقديمها نشرات الأخبار، كما أجرت العديد من الحوارات مع سياسيين عرب وأجانب، وغطت كثيرًا من الأحداث المهمة مثل حرب لبنان عام 2006، وحوادث اغتيال بيار أمين الجميل وجورج حاوي وجبران تويني، كما غطت على الهواء مباشرة جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وحدث إعدامه.

و استقالت الشبل من قناة "الجزيرة" في العام 2010، حيث عادت إلى سوريا للعمل في قناة "الدنيا" بدمشق.

تزوجت لونا الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب، لكن زواجهما لم يستمر، فانفصلت عنه وتزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا عمار ساعاتي.

ولعبت المستشارة الشبل، دوراً بارزاً في الإعلام والسياسة، وحضرت معظم اجتماعات الرئيس الأسد مع الوفود والرؤساء، وفي عام 2020 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات سورية بارزة، كانت لونا الشبل من بينها.