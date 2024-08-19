رفض القضاء في تونس، اليوم الاثنين، كل الطعون التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية، وتم استبعادهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما سيكون بإمكان هؤلاء اللجوء إلى الاستئناف.

ورفضت المحكمة الإدارية، طعن المرشحين عماد الدايمي وبشير العواني ومنذر الزنايدي وعبير موسي وعبد اللطيف المكي وناجي جلول.

وبعد رفض هذه الطعون سينحصر السباق في الانتخابات الرئاسية التونسية على ثلاثة مرشحين هم: الرئيس الحالي الذي تشارف ولايته على النهاية، قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال.

ولم يعلن أي من المرشحين بعد نيته استئناف الأحكام التي صدرت اليوم، وذلك قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 6 أكتوبر / تشرين الأول في جولتها الأولى.

ولم تحدد السلطات بعد موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تأتي في وقت تعاني فيه تونس من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة؛ جراء تكدس المئات من المهاجرين غير النظاميين.

ويطمح الرئيس قيس سعيد إلى الفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، فيما تقاطع العديد من القوى السياسية المعارضة مثل حزب العمل اليساري، الانتخابات الرئاسية. وتتهم السلطات بمحاولة استبعاد المعارضين وهو ما تنفيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت المحكمة الإدارية في تونس، إن بإمكان المرشحين الذين رفضت طعونهم أن يستأنفوا الأحكام الصادرة من قبلها حتى نهاية آب/ أغسطس الحالي، باعتباره آخر أجل للطعن استئنافيا.