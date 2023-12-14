غزة.. النازحون في "المناطق الآمنة" يفتقدون الأمان بسبب القصف

ويتمسك الباحثون بأي بصيص أمل بالحياة بعد انتشال أشلاء طفل فارق الحياة، ويراودهم أمل دائم بالعثور على ناجين محتملين أسفل المبنى.

قصف مكثف

وكثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة القصف على المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، بعد أن تحولت المدينة إلى مركز إيواء كبير يضم 4 أمثال عدد سكانها بفعل عمليات النزوح الواسعة للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي في بقية مدن القطاع.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي أعلن المدينة منطقة آمنة، وطلب من الفلسطينيين التوجه إليها، إلا أنها شهدت، خلال اليومين الأخيرين فقط، غارات أسفرت عن مقتل أكثر 80 شخصًا، بعد استهداف منازل لفلسطينيين في أجزاء متفرقة من المدينة.

ورفعت حالة الاكتظاظ التي تعيشها المدينة بعد أن أصبحت ملاذًا لنحو مليون فلسطيني من أعداد الضحايا جراء الضربات الإسرائيلية، حيث تحولت بيوت سكانها وساحاتها العامة إلى مكان لخيام النازحين إلى المدينة، بعد أن كان يسكنها نحو 280 ألفًا فقط قبل الحرب.