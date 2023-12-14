غزة.. النازحون في "المناطق الآمنة" يفتقدون الأمان بسبب القصف
تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث عن ناجين أو مصابين في منزل استهدفته غارة إسرائيلية قبل أسبوع في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إبلاغ المواطنين من جيران الحي بوجود أصوات استغاثة لعالقين تحت أنقاض المبنى المدمر، دون أن يستطيعوا تقديم شيء لهم.
ويحاول سكان المنطقة مساعدة طواقم الإنقاذ بما يتوافر لديهم من أدوات بدائية، حيث يتعذر على فرق الدفاع المدني التي تمتلك إمكانيات محدودة جدًا، التعامل مع الكم الكبير من البلاغات حول وقوع عمليات قصف تستهدف مباني متعددة الطبقات، ويسكنها عشرات الفلسطينيين.
ويتمسك الباحثون بأي بصيص أمل بالحياة بعد انتشال أشلاء طفل فارق الحياة، ويراودهم أمل دائم بالعثور على ناجين محتملين أسفل المبنى.
قصف مكثف
وكثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة القصف على المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، بعد أن تحولت المدينة إلى مركز إيواء كبير يضم 4 أمثال عدد سكانها بفعل عمليات النزوح الواسعة للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي في بقية مدن القطاع.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي أعلن المدينة منطقة آمنة، وطلب من الفلسطينيين التوجه إليها، إلا أنها شهدت، خلال اليومين الأخيرين فقط، غارات أسفرت عن مقتل أكثر 80 شخصًا، بعد استهداف منازل لفلسطينيين في أجزاء متفرقة من المدينة.
ورفعت حالة الاكتظاظ التي تعيشها المدينة بعد أن أصبحت ملاذًا لنحو مليون فلسطيني من أعداد الضحايا جراء الضربات الإسرائيلية، حيث تحولت بيوت سكانها وساحاتها العامة إلى مكان لخيام النازحين إلى المدينة، بعد أن كان يسكنها نحو 280 ألفًا فقط قبل الحرب.
موت "مؤجل"
وفي مخيم الشابورة وسط المدينة، والذي يعد أكثر أحياء المدينة كثافة واكتظاظًا وفقرًا أيضًا، تسببت الغارات الإسرائيلية في تدمير عشرات المنازل المتلاصقة والتي غالبًا ما يكون سقفها من مادتي الأسبست والصفيح.
وقال الشاب أحمد عدوان الذي تضرر منزله بشكل بالغ من غارة استهدفت منزلاً مجاورًا "أصلحت نوافذ بيتي 3 مرات بعد أن تحطمت بسبب غارات سابقة، وفي القصف الأخير تدمرت النوافذ وغرفة نوم أطفالي".
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز": "لحسن الحظ أن أطفالي كانوا خارج المنزل، ولم أعد استطيع إقناعهم بالنوم في منزلي بعد أن سقطت أجزاء منه، وجميع منازل أقاربنا مكتظة بسبب توافد نازحين خرجوا من منازلهم بسبب الحرب، لقد سئمت من عيش تفاصيل المؤت المؤجل".
مأساة وتحذيرات
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه "تم تهجير معظم سكان غزة قسرًا، إلى الجزء الجنوبي من القطاع في مدينة رفح".
وأضاف في كلمة أمام المنتدى العالمي للاجئين، الأربعاء: "تستضيف رفح، الآن، أكثر من مليون شخص، وهي تفتقر للبنية التحتية، والموارد اللازمة لدعم هكذا عدد من السكان".
وأوضح بأن العائلات "تعيش داخل مستودعات في مساحات صغيرة مفصولة ببطانيات معلقة على هياكل خشبية رفيعة"، مضيفًا: "أما في العراء، فقد ظهرت ملاجئ رديئة في كل مكان، وأصبحت رفح مجتمع الخيام".
وقال المسؤول الأممي إن "المساحات المحيطة بمباني الأونروا مزدحمة بالملاجئ والأشخاص اليائسين والجائعين، وبات سكان غزة محشورين في مساحة أقل من ثلث الأراضي الأصلية، بالقرب من الحدود المصرية".
وأضاف: "من غير الواقعي الاعتقاد بأن الناس سيظلون صامدين في مواجهة ظروف غير صالحة للعيش بهذا القدر، خاصة عندما تكون الحدود قريبة جدًا".