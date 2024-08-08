ليبيا.. اشتباكات بين مسلحين وقوات تأمين معبر "رأس جدير" الحدودي

أفادت مصادر ليبية، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على إغلاق الطريق الساحلي "أبو كماش"، المؤدي إلى معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أنه "تم توجيه المسافرين بالعودة وعدم التوجه نحو المعبر، من دون معرفة الأسباب أو توضيح من وزارة الداخلية التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة".

وأوضح شهود عيان أن اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من "⁧زوارة⁩" و"قوات إنفاذ القانون" المكلفة بتأمين معبر ⁧"رأس⁩ جدير"، تسببت بإغلاق الطريق.

والمعبر الحدودي الذي يربط بين ليبيا وتونس لم يُغلق بشكل رسمي من الحكومة، إلا أن الطريق المؤدي للمعبر هو المغلق.

والحركة الآن في المعبر معدومة بسبب التوتر الأمني.

ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيس بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا، إذ غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج، وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.