عاجل

المرصد السوري: أنباء عن استهداف إسرائيلي لمستودعات تخزين أسلحة قرب مطار الشعيرات في حمص
logo
العالم العربي

ليبيا.. اشتباكات بين مسلحين وقوات تأمين معبر "رأس جدير" الحدودي

ليبيا.. اشتباكات بين مسلحين وقوات تأمين معبر "رأس جدير" الحدودي
معبر راس اجديرالمصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2024، 5:47 م

أفادت مصادر ليبية، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على إغلاق الطريق الساحلي "أبو كماش"، المؤدي إلى معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أنه "تم توجيه المسافرين بالعودة وعدم التوجه نحو المعبر، من دون معرفة الأسباب أو توضيح من وزارة الداخلية التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة".

وأوضح شهود عيان أن اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من "⁧زوارة⁩" و"قوات إنفاذ القانون" المكلفة بتأمين معبر ⁧"رأس⁩ جدير"، تسببت بإغلاق الطريق.

والمعبر الحدودي الذي يربط بين ليبيا وتونس لم يُغلق بشكل رسمي من الحكومة، إلا أن الطريق المؤدي للمعبر هو المغلق.

والحركة الآن في المعبر معدومة بسبب التوتر الأمني.

ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيس بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا، إذ غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج، وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.

ليبياتونسرأس جديراشتباكات

أخبار ذات صلة

الحوثي: الرد على إسرائيل حتمي والقرار سيُتَّخذ من "محور المقاومة"
الحوثي: الرد على إسرائيل حتمي والقرار سيُتَّخذ من "محور المقاومة"
بينهم الغنوشي.. إحالة 21 متهما للدائرة الجنائية في تونس
بينهم الغنوشي.. إحالة 21 متهما للدائرة الجنائية في تونس
"تذكروا ندامة نصر الله عام 2006".. غالانت يوجه رسالة إلى أهل لبنان
"تذكروا ندامة نصر الله عام 2006".. غالانت يوجه رسالة إلى أهل لبنان
سفينة تتعرض لهجوم من زورقين قبالة ساحل المخا في البحر الأحمر
سفينة تتعرض لهجوم من زورقين قبالة ساحل المخا في البحر الأحمر
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC