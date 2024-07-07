في أول اتصال مع نتنياهو.. ستارمر يدعو إلى "التزام الحذر"

دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الأحد، جميع الأطراف إلى التزام "الحذر" على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال متحدث باسم ستارمر إن رئيس الوزراء أبلغ نظيره الإسرائيلي أن الوضع على الحدود شمال إسرائيل "يثير قلقا بالغا، ومن الأهمية بمكان أن تتحرك الأطراف جميعها بحذر".

وكرر ستارمر موقف المملكة المتحدة حيال النزاع بين إسرائيل وحماس في غزة، مشددا على "الضرورة الواضحة والملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، والعمل على زيادة فورية في حجم المساعدة الإنسانية" للقطاع المدمر.

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واستؤنفت الجهود الدبلوماسية في الأيام الأخيرة، خصوصا مع إعلان إسرائيل أنها سترسل الأسبوع المقبل وفدا لمواصلة المحادثات مع الوسطاء القطريين.

وأيد ستارمر وضع "شروط بعيدة المدى" بهدف بلوغ حل الدولتين، "خصوصا عبر التأكد من امتلاك السلطة الفلسطينية الوسائل المالية للتحرك بشكل فعلي".

وتعهد أيضا مواصلة التعاون مع إسرائيل ضد "التهديدات الخبيثة".

كذلك، أجرى رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليبلغه مواقفه وأولوياته حيال الوضع في المنطقة، خصوصا من أجل إنهاء "المعاناة والخسائر البشرية المدمرة في غزة".

ونقل المتحدث باسم "داونينغ ستريت" عن ستارمر تأكيده أن وجود دولة فلسطينية هو "حق راسخ للفلسطينيين".