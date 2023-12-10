بدء الانتخابات الرئاسية المصرية.. 4 مرشحين يخوضون السباق

بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى على مدى ثلاثة أيام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي (68 عامًا) بفترة رئاسية ثالثة، حتى 2030.

وفتحت الساعة التاسعة صباحًا الـ(07,00) بتوقيت غرينيتش، مراكز الاقتراع.

ويخوض السباق الرئاسي إلى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين.

وبعد ثلاثة أيام من الاقتراع تختتم الساعة الـ19,00 توقيت غرينيتش، الثلاثاء، ستعلن النتائج الرسمية في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر.

الجمعة الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاقتراع سيُجرى داخل 9367 مقرًّا انتخابيًّا، في المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية، وبإشراف 15 ألف قاض.

وفي الانتخابات الماضية في 2018، ناهز إجمالي عدد الناخبين 60 مليونًا.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة 41,5% مسجلة انخفاضًا مقارنة بنسبة مشاركة الناخبين في انتخابات 2014 التي بلغت حينذاك 47%.

وانتهى تصويت المصريين المقيمين، خارج البلاد، الأسبوع الماضي.