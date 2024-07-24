رصدت إسرائيل تصريحات مصدرين مصريين لوكالة "رويترز"، بتأكيد وصول وفد أمني إسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، متوقعين التقدم في مفاوضات الهدنة.

ويصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، وفد إسرائيلي رفيع المستوى، بقيادة رئيس الموساد، ديدى بارنياع، ورئيس الشاباك رونان بار، وسط تحفظات مصرية على زيارات الوزراء والقيادات العسكرية الإسرائيلية إلى معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

وتركز اهتمام الإعلام الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة، على الجولة الجديدة من المفاوضات للوصول إلى هدنة في غزة، المتواصلة منذ أشهر.

وأفادت صحيفتا "إسرائيل اليوم" و"يديعوت أحرونوت" بأن المسؤولين المصريين قدّروا أن الإجابات الإسرائيلية تأتي في أجواء إيجابية، ما يمكّن من التوصل لاتفاق، ولكنهما تشيران إلى حديث الإعلام العربي عن خلافات في العديد من النقاط بين مصر وإسرائيل من ناحية، وإسرائيل وحركة حماس من ناحية أخرى، منها شكل ومدى ومدة السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح ومحور نيتسريم، ونقاط أخرى في القطاع.

وكانت مصر قد نفت في بداية الأسبوع ما تردد حول ما أكدته وسائل إعلام، حول التوصل لاتفاق بين مصر وإسرائيل حول المعبر والمحور، وشدد مصدر مصري على أن القاهرة مصرة على الانسحاب الإسرائيلي من المعبر والمحور.

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وتتواصل الاجتماعات الأمنية الإسرائيلية بين مختلف الأجهزة، حتى يوم غد الخميس، حول شكل التأمين في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وحتى شمال غزة، وفي اليوم نفسه يُنقل الرد الإسرائيلي إلى حركة حماس على يد الوفد الإسرائيلي الذي يسافر للدوحة.

كما أُشير إلى أن وفدًا أمنيًا مصريًا سيغادر إلى قطر الخميس، للمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بصفقة الرهائن والمرحلة الأولى التي ستستمر ستة أسابيع.

وربط كثير من المتابعين الإسرائيليين بين اجتماعات القاهرة والدوحة وخطاب نتنياهو في الكونغرس، وكان لافتًا بالنسبة لهم موافقة نتنياهو على خروج الوفود الأمنية الإسرائيلية للمفاوضات بصلاحيات أوسع، على الرغم من أن هذا غير عادي.