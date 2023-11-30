في اليوم السادس لهدنة غزة.. الترقب سيد الموقف في جنوب لبنان

تسود حالة من الترقب والحذر في البلدات الحدودية جنوبي لبنان في اليوم السادس للهدنة السارية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والتي انسحبت ضمنيا على جبهة الجنوب التي شهدت خرقا لافتا اليوم الأربعاء، مع استهداف الجيش الإسرائيلي بالرشقات النارية دورية للجيش اللبناني كانت تمر على مقربة من مقر تابع لليونيفيل في بلدة حولا.

ويطل موقع العباد الإسرائيلي الذي انطلق منه الاستهداف على بلدة حولا الحدودية، ويقع على بعد أمتار معدودة من المنازل في شرق البلدة، التي عاد قسم من أبنائها في وقت الهدنة لكن "بحذر"، بحسب تعبير رئيس البلدية شكيب قطيش الذي لم يترك البلدة منذ بدء العمليات العسكرية على جانبي الحدود.

وقال قطيش لـ"إرم نيوز"، إن "حولا في النهاية بلدة مواجهة، وبيوتها تقع على الشريط الحدودي، وقد تعرضت لاعتداءات طيلة الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن يسود الحذر، خصوصا أن لا شيء واضحا في الأفق".

وأضاف أن نحو 30% من البيوت تعرضت لأضرار كلية أو جزئية، وهي موضع مسح وتقييم من جانب مجلس الجنوب، لافتا إلى أن الضرر الكبير لحق بالمزروعات بما نسبته 60%.