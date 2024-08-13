ردا على بن غفير.. نتنياهو: سياستنا بشأن المسجد الأقصى لم تتغير

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سياسة إسرائيل بشأن المسجد الأقصى لم تتغير.

وقال المكتب، في بيان ردًّا على تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه "لا سياسة خاصة لأي وزير في الحرم القدسي"، مشددًا على أن "وضع السياسات في الحرم القدسي يخضع مباشرة للحكومة ورئيسها، بحسب "الأناضول".

وكان بن غفير صرح، خلال مشاركته في اقتحام واسع للمسجد الأقصى الثلاثاء، بالقول: "هناك تقدم كبير جدًّا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن نسمح لليهود بالصلاة هنا".

وقد نفذ مئات المستوطنين، يشاركهم وزراء إسرائيليون وأعضاء في الكنيست، في اقتحام باحات المسجد الأقصى الثلاثاء، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وقام المستوطنون بأداء طقوس تلمودية، ورفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد، وسط توقعات باقتحام آلاف المستوطنين المسجد الأقصى، بمناسبة ما يعرف إسرائيليًّا بـ "ذكرى خراب الهيكل".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن القوات الإسرائيلية عرقلت دخول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى، ونشرت قوات كبيرة على أبوابه من أجل تسهيل عمليات اقتحام المستوطنين.