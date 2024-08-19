أكد قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، الفريق محمد حميدتي، التزامه بالتفاوض كمبدأ أساسي واستراتيجي لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى الاستجابة لكل المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى وقف الحرب.

وقال حميدتي, في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن "قوات الدعم السريع لن تسمح لمجرد مجموعة من الجنرالات المرعوبين، الذين هربوا من العاصمة، بالتحكم في مصير الشعب، وسيكون أمامنا خيارات كثيرة، قادرون على تنفيذها متى ما أصبح ذلك ضروريًا".

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وأضاف أن "الأمور باتت جلية بشكل لا لبس فيه، حيث يفتقر البرهان وزمرته إلى أي التزام حقيقي بالتفاوض أو بالعمل من أجل مستقبل السودان أو تخفيف معاناة شعبه، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب الحرب التي أشعلتها الحركة الإسلامية وقياداتها في القوات المسلحة".

وأكد حميدتي أنه "في الوقت الذي يتواجد فيه وفد الدعم السريع المفاوض في جنيف برغبة صادقة لإيجاد حل للأزمة السودانية، تركز ما أسماها "عصابة بورتسودان" بشكل أساسي على الحفاظ على امتيازاتها ومصالحها الخاصة، التي لا تنفصل عن مصالح النظام القديم الذي أورث الحروب والنزوح واللجوء".

ودعا حميدتي السودانيين الحريصين على بلدهم وأعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء ما اعتبره "الاستهتار الذي يبديه قادة المؤسسة العسكرية المختطفة بمعاناة ملايين السودانيين وبقضية السلام والاستقرار في السودان".