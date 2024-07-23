يثير توجه إسرائيل نحو إعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية" تساؤلات عن أسباب القرار وتداعياته على المنظمة وعملها الميداني.

وصادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان "الأونروا" "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

ويعد هذا التصويت أحدث خطوة في حملة إسرائيلية على الوكالة التي تتهمها أصوات داخل إسرائيل بالتعاون مع حركة "حماس" في غزة.

أخبار ذات علاقة الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على إعلان الأونروا "منظمة إرهابية"

وينص مشروع القانون الأول، على منع الوكالة من العمل في إسرائيل، أما مشروع القانون الثاني، فيهدف إلى تجريد موظفي "الأونروا" من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لهم، ولموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فيما نص القرار الثالث على تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية، وطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها.

وستجري إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونًا نافذًا.

ولطالما كانت علاقات "الأونروا" متوترة مع إسرائيل، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة، ودعت إسرائيل مرارًا إلى حل منظمة الإغاثة التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلّقت المتحدثة باسم "الأونروا" جولييت توما بأنّ خطوة الكنيست الإسرائيلي "محاولة أخرى في حملة أوسع نطاقًا لتفكيك الوكالة" معتبرة أنّ "مثل هذه الخطوات لم يُسمع بها من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".

وتزعم إسرائيل أن مئات من موظفي "الأونروا" أعضاء في جماعات تصفها بالـ "إرهابية" منها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكنها لم تقدم بعد أدلة للأمم المتحدة.

وعلى خلفية الاتهامات الإسرائيلية في وقت سابق توقفت بضع دول مانحة عن تمويل "الأونروا" لكن العديد منها تراجعت لاحقًا، بما في ذلك بريطانيا التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستستأنف التمويل.