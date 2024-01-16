تقرير: "حل الدولتين" يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، اليوم الإثنين، الضوء على إمكانية انتقال الإسرائيليين والفلسطينيين من حالة الحرب إلى حالة السلم، في ظل وجود مجتمع إسرائيلي يشعر بالصدمة والألم والارتباك والقلق الذي اجتاح البلاد منذ هجمات السابع من أكتوبر، مقابل سكان غزة الذين تعرضوا للدمار الجسمي والنفسي.

لذلك، تساءلت الصحيفة: "كيف يمكن أن ينتقل شعبان يعيشان في محيط من اليأس إلى العيش في دولتين لشعبين؟"، مشيرة بهذا الخصوص إلى إصرار الدبلوماسيين على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله في نهاية المطاف إلا من خلال وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب.

وأضافت أن "الحرب ستنتهي يوما ما، لكن ستبقى هناك عناصر رئيسة في المرحلة الانتقالية ما بعد الحرب، وتتمثل في إدارة غزة، والتطور السياسي والنفسي الإسرائيلي وهي كلها عناصر مرهقة".

ونقلت الصحيفة ما كتبه على الإنترنت، أحمد فؤاد الخطيب، وهو مواطن أمريكي من غزة ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، حيث قال: "المشاعر العامة في إسرائيل تدعم المجهود الحربي، وسوف يتسامح معظم الإسرائيليين في البداية مع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح في محاولاتهم العسكرية لتدمير حماس بالكامل في غزة".

وأضاف: "لكن فكرة وجود احتلال غير محدد لا تحظى بشعبية سياسية، خاصة بدون وجود خطوات وسياسات انتقالية أو خطة إسرائيلية واضحة لما قد يبدو عليه مستقبل ما بعد الحرب في غزة".