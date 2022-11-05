تونس.. قرار بسجن مدير ديوان المرزوقي 8 أشهر

أصدر القضاء التونسي حكمًا بسجن عماد الدائمي، النائب السابق بالبرلمان ومدير ديوان الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، لمدة 8 أشهر على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده اتحاد الشغل التونسي، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.

وأوضحت الإذاعة أن الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 8 أشهر مع غرامة مالية بألفي دينار (حوالي 700 دولار)، بحق مدير ديوان رئاسة الجمهورية سابقًا عماد الدائمي، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن هذا الحكم القضائي بإدانة الدائمي، صدر على خلفية دعوى كان قد تقدم بها ضده الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل بسبب تدوينات نشرها الدائمي، حول مسائل مالية تتعلق باتحاد الشغل.

وكان الدائمي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مرصد "رقابة" قد نشر سلسلة تدوينات اتهم فيها اتحاد الشغل، أكبر منظمة نقابية، بالفساد المالي.

وقال الدائمي، في وقت سابق إن ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المكلف بالتغطية الاجتماعية للتونسيين) لا تزال قائمة ولم یتم سدادها وقيمتها تقدّر بنحو 18 مليون دينار (حوالي 6 ملايين دولار).

ورفع الدائمي، قضايا ضد اتحاد الشغل بالقطب القضائي المالي متهمًا إياه بعدم الشفافية المالية واختلاس ملايين الدولارات، لكن اتحاد الشغل نفى كل التهم الموجهة إليه وتقدم بدعوى قضائية ضد الدائمي.

وشغل الدائمي، من 2012 إلى 2014 منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، كما شغل منصب نائب في البرلمان من 2014 إلى 2019 عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية".