بو صعب: اتفاق تاريخي بين إسرائيل ولبنان قد يكون وشيكا

نقلت وكالة رويترز على لسان كبير المفاوضين اللبنانيين و نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، قوله إن مسودة اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، والتي تم تسلمها الإثنين، تأخذ في الاعتبار كل المتطلبات اللبنانية، وإن اتفاقا تاريخيا قد يكون وشيكا.

وقال بو صعب "تلقينا قبل دقائق المسودة النهائية... شعر لبنان بأنها تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل".

وأوضح بو صعب "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي".

وكان يشير إلى الوسيط الأمريكي هوكشتاين، الذي انخرط في جهود دبلوماسية مكوكية لأشهر بين الدولتين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية المشتركة.

ومن المفترض أن تحل الصفقة نزاعا إقليميا في شرق البحر المتوسط في منطقة يهدف لبنان إلى التنقيب فيها عن الغاز الطبيعي، وبالقرب من مياه عثرت فيها إسرائيل على كميات صالحة للاستخدام التجاري.

وفي وقت سابق الإثنين، ذكر موقع عبري أن الوسيط الأمريكي في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أرسل المسودة النهائية للاتفاق.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن "الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين أرسل للطرفين الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية، وهي نسخة معدلة تم إجراؤها مؤخراً بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين قبل أيام".

وأوضح المسؤول: "نحن قريبون جداً من التوصل لاتفاق بين لبنان وإسرائيل، بعد تعثر المفاوضات بسبب الرفض الإسرائيلي للاعتراضات اللبنانية على الاتفاقية".

وأضاف: "ينتظر المبعوث الأمريكي هوكشتاين الآن رداً من لبنان وإسرائيل، وقد أكد الأمريكيون أن هذا كان نصاً نهائياً وأنه لن يتم إجراء مفاوضات أخرى بين الطرفين".