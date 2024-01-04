السعودية تعرب عن تنديدها ورفضها القاطع لتصريحات بن غفير وسموتريتش

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن "تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".

وقالت في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية: "تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".