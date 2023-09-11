إسرائيل: إيران تنشئ مطارًا جنوب لبنان لشن هجمات علينا

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران، اليوم الإثنين، بإنشاء مطار في جنوب لبنان؛ لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، مقدمًا صورًا جوية للموقع المزعوم.

وبين غالانت خلال محاضرة في جامعة رايخمان، أن المطار يبعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الإسرائيلية.

وعرض صورا للمطار المذكور ، وقال :" الأرض لبنانية، والسيطرة إيرانية، والهدف إسرائيل".

كما هدد غالانت حزب الله ولبنان وقال "سيستخدم الجيش الإسرائيلي القوة الفتاكة، إذا وصلنا إلى صدام، مضيفا أن "حزب الله ولبنان سيدفعان ثمنا باهظا ومؤلما".