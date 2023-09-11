إسرائيل: إيران تنشئ مطارًا جنوب لبنان لشن هجمات علينا
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران، اليوم الإثنين، بإنشاء مطار في جنوب لبنان؛ لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، مقدمًا صورًا جوية للموقع المزعوم.
وبين غالانت خلال محاضرة في جامعة رايخمان، أن المطار يبعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الإسرائيلية.
وعرض صورا للمطار المذكور ، وقال :" الأرض لبنانية، والسيطرة إيرانية، والهدف إسرائيل".
كما هدد غالانت حزب الله ولبنان وقال "سيستخدم الجيش الإسرائيلي القوة الفتاكة، إذا وصلنا إلى صدام، مضيفا أن "حزب الله ولبنان سيدفعان ثمنا باهظا ومؤلما".
وقال غالانت إن "إيران تمثّل حاليًا أكبر تهديد لدولة إسرائيل وللمنطقة، والنظام العالمي، وهي تسعى جاهدة لتحقيق قدرة نووية عسكرية" .
وأضاف" في ظلّ التغيرات في الشرق الأوسط، تحاول إيران السيطرة الجغرافية والأيديولوجية على دول المنطقة، وتشجّع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وتحاول تفكيك الدول القائمة".
وأشار غالانت الى أن "الهدف الإيرانيّ، هو خلق حرب استنزاف ضد إسرائيل، على جميع حدودها، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية وتجهيزها. وهذه الجهود تمس كل دولة من حولنا".
وقال "في لبنان، تعدّ الاستفزازات المتكررة التي يقوم بها حزب الله على الحدود الشمالية، بمثابة عمل متعجرف وخطير من جانبه بتشجيع إيراني"، مضيفا "يبدو أن نصر الله قد نسي فوارق القوة الحقيقية بين إسرائيل وحزب الله".
كما وجّه غالانت رسالة تهديد إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قائلا "إنه يريد تصوير نفسه على أنه المدافع عن لبنان، لكنه في الواقع يجعل لبنان ومواطنيه رهينة لخدمة المصالح الإيرانية". وقال: "إذا أخطأ سيصبح مدمرا للبنان".