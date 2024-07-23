قالت واشنطن، الثلاثاء، إنها لا تدعم أن يكون لحركة حماس دور في حكم غزة بعد الحرب، وذلك في أول تعليق على اتفاق الفصائل الفلسطينية في الصين.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، عن رفض بلاده أي دور لحماس في الحكم بعد الحرب، مستبعدًا أن يكون لدى اتفاق الفصائل في الصين أي تأثير على مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، بحسب شبكة (CNN).

وقال ميلر إن أيدي حماس "ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، كما جدد تأييد بلاده لتسلم السلطة الفلسطينية حكم الضفة الغربية وقطاع غزة.

أخبار ذات علاقة الفصائل الفلسطينية تتفق في الصين على تشكيل حكومة وحدة

وأعلنت الصين أن 14 فصيلاً فلسطينيًا بينهم حركتا فتح وحماس، اتفقت على تشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلنت حركة حماس أنها وقعت مع حركة فتح وفصائل أخرى، اتفاقًا "للوحدة الوطنية" في ختام لقاء استضافته العاصمة الصينية.

وسيطرت حماس على غزة، في 2007، بعد اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتهت بطرد هذه الأخيرة من القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ ذلك الحين.

وجاء الاجتماع وسط حرب تشنها إسرائيل ضد غزة بهدف "إنهاء حكم حماس"، بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.