أثار اختيار حماس ليحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، ردود أفعال متباينة حول هذا القرار، الذي جاء مفاجئا، ويحمل العديد من الرسائل المباشرة والمبطنة.

ورأى خبراء أن حماس لا تملك خيارا آخر، وراء تعيينها السنوار الذي يوصف بـ"الشبح"، بينما ذهب آخرون في تحليلهم إلى أن الحركة تتجه إلى الانتحار السياسي، أو قررت المواجهة حتى آخر نقطة قد تصل إليها.

الرؤية العسكرية لحماس

وقال المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي، إن "الخيارات المتبقية أمام حماس لاختيار قائد جديد لم تكن كافية، فمن المرشحين الذين تم تداول أسمائهم من هم أضعف من المرحلة الحالية، ومنهم من كان وضعه الصحي لا يسمح باستلام المهمة".

وبيّن القمحاوي، في حديثه، لـ"إرم نيوز"، أن "السنوار ينتمي للشق العسكري من قادة حماس، وهو يمثل رسالة واضحة بأن الخطوات القادمة لن تكون سياسية بمفهوم التراجع عن المواقف، بل ستكون مواقف تستند للرؤية العسكرية لحماس".

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ويرى قمحاوي أن "حماس حاولت اختيار الشخص الذي يعد الأكثر التصاقا بالهوية الفلسطينية وغير محسوب على جهة من الجهات، وسيكون موقفه أكثر تشددا من السابق، ولن يبتعد عن المفاوضات".

واعتبر القمحاوي أن "الوضع يشير بأنه لن يكون لاغتيال إسماعيل هنية أي تأثير على إضعاف موقف الحركة"، بحسب قوله، منها المطالب السابقة التي أصرت عليها حماس للتعامل مع إسرائيل في حرب غزة.

الخيار لم يعد سياسيا

ومن جانبه، يعتقد الوزير السابق والمحلل السياسي ممدوح العبادي، أن "اختيار السنوار خليفة لإسماعيل هنية كان مفاجئا لغالبية الناس، ويحمل رسالة بأن حماس ستسير على الدرب المقاتل أكثر وليس بالتفاوض".

وأشار العبادي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هذا الإجماع على السنوار يعد خطوة متقدمة في الصراع مع إسرائيل، ويحمل رسالة القتال حتى آخر لحظة، وأن من هم بالساحة العسكرية والقتالية هم من سيقررون الإمكانية الحقيقة للاستمرار والتقدم للتفاوض أكثر أو التراجع بحسب الواقع العسكري الموجود في غزة".

ويرى العبادي أن "اختيار رجل عسكري كالسنوار رسالة واضحة، بأن حماس ما تزال متماسكة، بالرغم من القصف والدمار، والشهور من الحصار".