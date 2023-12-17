"الجزيرة" تحيل "اغتيال" مصورها في غزة إلى "الجنائية الدولية"

ذكرت شبكة الجزيرة في بيان، السبت، أنها قررت إعداد ملف قانوني لإحالة قضية "اغتيال" أحد مصوريها في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الجزيرة في بيانها "قررنا إحالة ملف جريمة اغتيال مصورنا الزميل سامر أبو دقة بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت الجزيرة إن مصورها أبو دقة قتل في غارة بطائرة مسيرة أمس الجمعة في أثناء قيامه بتغطية قصف سابق لمدرسة تستخدم كملجأ للنازحين في جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت صواريخ على المدرسة مما أدى لإصابة أبو دقة بجروح بالغة أدت إلى وفاته. ولم يتسن لرويترز التحقق من تفاصيل الحادث.