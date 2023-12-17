"الجزيرة" تحيل "اغتيال" مصورها في غزة إلى "الجنائية الدولية"
ذكرت شبكة الجزيرة في بيان، السبت، أنها قررت إعداد ملف قانوني لإحالة قضية "اغتيال" أحد مصوريها في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الجزيرة في بيانها "قررنا إحالة ملف جريمة اغتيال مصورنا الزميل سامر أبو دقة بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت الجزيرة إن مصورها أبو دقة قتل في غارة بطائرة مسيرة أمس الجمعة في أثناء قيامه بتغطية قصف سابق لمدرسة تستخدم كملجأ للنازحين في جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت صواريخ على المدرسة مما أدى لإصابة أبو دقة بجروح بالغة أدت إلى وفاته. ولم يتسن لرويترز التحقق من تفاصيل الحادث.
وأفادت الجزيرة في البيان "شكلنا مجموعة تضم فريقنا وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة الجنائية".
وأضافت "الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية" وكذلك وقائع التحريض ضدهم.
وتعليقا على الحادث قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "لم ولن يتعمد أبدا" استهداف الصحفيين. وأضاف أن البقاء في منطقة قتال نشطة في أثناء تبادل إطلاق النار "ينطوي على مخاطر".
وتواصل المحكمة الجنائية الدولية بالفعل التحقيق في جرائم تقع ضمن نطاق اختصاصها ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
وفي عام 2021، قضى قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم التي يتم ارتكابها بعد أن انضمت السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015 ومنحت وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.
ولا تعترف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية ورفضت في السابق التعاون مع المحكمة.