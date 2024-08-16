كشفت ميليشيا حزب الله عن منشأة جديدة في ترسانتها العسكرية، وسط استمرار التهديدات بهجوم إيراني على إسرائيل يتوقع أن تكون الميليشيا إحدى أدواته.

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، الجمعة، مقطع فيديو لمنشأة "عماد 4" التي تحتوي على عدد من الراجمات الصاروخية والتجهيزات العسكرية، في أنفاق تحت الأرض.

وأظهر المقطع الحجم الواسع للمنشأة المقامة تحت الأرض، وإمكانية تنقل راجمات الصواريخ وعناصر الحزب بدرّاجاتهم النارية بين الأنفاق الموجودة داخلها.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله وجه تهديدات مباشرة لإسرائيل بالقول إن "صواريخ الحزب تُغطّي كامل الأراضي الفلسطينية، من كريات شمونة إلى إيلات".

وتتوقع إسرائيل شن "حزب الله" هجوم عليها في نهاية الأسبوع الحالي، وفق وسائل إعلام عبرية.