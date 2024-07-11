جنيف تستضيف اجتماعا لطرفي حرب السودان

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن طرفي الحرب في السودان وصلا إلى جنيف لإجراء محادثات بدأت اليوم الخميس، بوساطة الأمم المتحدة بهدف "وقف محتمل لإطلاق نار في مناطق"؛ من أجل تسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وقالت المتحدثة: "المحادثات تهدف إلى تحديد سبل تعزيز الإجراءات الإنسانية وحماية المدنيين من خلال وقف محتمل لإطلاق النار في مناطق بناء على طلب مجلس الأمن"، بحسب "رويترز".

وأضافت أنها "محادثات غير مباشرة"، بما يعني أن من غير المقرر اجتماع الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وجها لوجه للتفاوض ولكن سيكون ذلك عبر وسطاء.