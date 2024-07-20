رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية "انتهاكا للقانون الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها أن دولة الإمارات "تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

وشددت الوزارة على ضرورة "دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وكانت محكمة العدل الدولية أكدت أمس، في رأي استشاري، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة إن "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".

وأضاف أنّ "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة" وأنه "لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".