"حزب الله" يقصف 6 مواقع إسرائيلية.. و21 بلدة لبنانية "تحت الخطر"

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان، فيما تعيش 12 بلدة في جنوب لبنان تحت خطر القصف الإسرائيلي.

وقال "حزب الله"، في عدة بيانات له، إن عناصره استهدفوا "6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا، مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده، وأصابوا أهدافهم بدقة".

وأوضح أن عناصر الحزب "قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة مرتين على التوالي بالأسلحة المناسبة"، بحسب "سبوتنيك".

كما أشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "21 بلدة في جنوب لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات كفركلا، العديسة، تومات-نيحا، واستهدفت بالصواريخ الموجهة بلدة عيترون، وقصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي مركبا، والعديسة، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات بليدا، الخيام، وسهل الخيام-مرجعيون، وبين بلدتي يارين والجبين، كما شرع في تمشيط أطراف بلدة كفرشوبا بالأسلحة الرشاشة".

وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وتصاعدت التوترات بعد مقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.