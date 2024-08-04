تسود تكهنات في الأوساط السياسية والشعبية داخل قطاع غزة بشأن عزم إسرائيل بدء عملية عسكرية تستهدف مخيمات المحافظة الوسطى.

يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه القصف المدفعي وإطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى في غزة.

ويقول الباحث الفلسطيني يحيى قاعود، إن "تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي وإطلاق النار تجاه الأحياء السكنية على المحاور الشرقية للمحافظة الوسطى جاء عقب الإعلان عن انتهاء العملية العسكرية في خان يونس، وازدياد المؤشرات الأمنية بقرب بدء عملية عسكرية جديدة".

وأضاف قاعود في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة لم تعد تكتيكية تندرج ضمن خطة لتحقيق أكبر ضغط ممكن خلال جلسات التفاوض، بل أصبحت ضرورة عسكرية بهدف تحقيق أهداف الحرب وأهمها القضاء على حكم حركة حماس للقطاع".

وتابع: "في كل مرة كانت القوات الإسرائيلية تقوم بتغيير جزئي للنمط القتالي في كل منطقة تخضع لعمليات عسكرية، ومن الظاهر أن العملية العسكرية في المحافظة الوسطى ستكون مختلفة بعض الشيء عن سابقاتها، لا سيما مع اكتظاظ المحافظة بأكثر من 10 أضعاف عدد سكانها الأصلي.

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي ومنذ نحو شهر ونصف رفع وتيرة الاستهدافات والاغتيالات بحق عناصر وقيادات ميدانية في حركة حماس، لا سيما من يعمل في لجان الطوارئ، لإحداث فراغ في الشارع على مستوى ضبط الأمن والجبهة الداخلية".

كارثية المشهد

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي عمار يونس، إن "رفع وتيرة القصف المدفعي وإطلاق النار تجاه الأحياء السكنية شرق المحافظة الوسطى والذي يصل إلى حد نزوح جماعي لأهالي تلك المناطق مؤشر خطير على قرب حدوث عملية عسكرية برية لعمق المحافظة".

وأضاف يونس في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الإرهاصات التي تشهدها المحافظة الوسطى منذ قرابة الشهر ونصف الشهر، تشبه تلك التي سبقت العمليات العسكرية في أماكن مختلفة من القطاع".

وأوضح أن "التلويح بالقصف المدفعي المستمر يزيد حجم الضغط على الوفد المفاوض التابع لحركة حماس، لا سيما مع تلقي ضربات معنوية قاسية مؤخرًا باغتيال المسؤول السياسي الأول إسماعيل هنية والمسؤول العسكري للجناح المسلح محمد الضيف".

ولفت إلى "كارثية المشهد الذي سيحل بالمحافظة التي تحتضن قرابة مليون نسمة يعيشون ظروفًا قاسية غالبيتهم من الأطفال والنساء في حال أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية، فضلًا عن انعدام وجود وجهة قد يستطيع مئات الآلاف من النزوح إليها لا سيما مع امتلاء منطقة نواصي خانيونس ورفح بالنازحين"، حسب تعبيره.

وذكر يونس أنه "لا يوجد هناك ما يمنع الجيش الإسرائيلي من بدء عمليته وتهجير هذا الكم الهائل من السكان"، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي استطاع أن يحدث تغييرًا سياسيًا وجيوغرافيًا وعسكريًا على الأرض في قطاع غزة أشبه بإعادة احتلال لعدة سنوات قادمة".