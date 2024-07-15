السفير الأمريكي لدى إسرائيل: هناك مؤشرات على اغتيال الضيف

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك لو، عن أن هناك مؤشرات تفيد بمقتل قائد الجناح العسكري في حماس، محمد الضيف، في الغارة التي نفذتها إسرائيل على منطقة المواصي، السبت.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن السفير قوله بمؤتمر صحفي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، "لا تزال هناك تساؤلات كثيرة عن نتائج الهجوم على محمد الضيف، لا أستطيع أن أؤكد إذا كان ناجحاً أم لا، لكن هناك مؤشرات على أنهم حققوا ذلك".

في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف نجحت، لكن لن أقول شيئا مؤكدا حتى نحصل على المزيد من المعلومات".

وأضاف نتنياهو في تصريحات للقناة "14" العبرية، "علينا زيادة الضغط وكلما ازداد سنحصل على صفقة تحرر أكبر عدد ممكن من المختطفين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت، أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس"، ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على مواصي خان يونس وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.