أصيب عامل سوري بجروح، الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي على باب الثنية في بلدة الخيام الحدودية جنوب لبنان، فيما شنت مليشيا "حزب الله"، هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية، وفق وكالة لبنان الرسمية "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأفادت الوكالة، أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة"، دون أت تذكر مزيدا من التفاصيل.

كما لفتت إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي، "استهدف صباحًا بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، في حين سقطت قذيفتان على مثلث باب الثنية في الخيام".

ومن جهته، أعلن "حزب الله"، أنه قصف بصلّيات كثيفة من الصواريخ، مقرّ قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.

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ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل، لصد هجوم محتمل قد ينفذه "حزب الله"، ردا على اغتيالها القيادي العسكري البارز فيه فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/ تموز الماضي.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها مليشيا "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر \ تشرين الأول الماضي قصفا يوميا؛ ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.