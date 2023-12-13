واشنطن بوست: رفض عربي ودولي قاطع لتهجير سكان غزة

ذهب تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى وجود مخاوف جدية، خصوصًا من الجانب العربي، من محاولات إسرائيل لدفع سكان قطاع غزة للنزوح إلى مصر بسبب القصف العشوائي الإسرائيلي، الذي لم يترك أي منطقة آمنة للمدنيين شمالًا وجنوبًا داخل غزة، مشيرًا إلى رفض عربي ودولي قاطع لتهجير سكان القطاع.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، نزح ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة عن أماكن سكنهم، أو 85% من سكان القطاع، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. حيث يتم إيواء أغلبهم في مرافق ومساحات لا يمكن أن تستوعبهم بشكل كافٍ؛ فظروف الصرف الصحي مزرية، ومن الصعب الحصول على المياه النظيفة، والمرض ينتشر، والجوع منتشر أيضًا.

أظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى أن نصف سكان غزة يعانون من الجوع وأن 9 من كل 10 أشخاص لا يستطيعون تناول الطعام كل يوم. وقال عمال الإغاثة الذين يعملون في منطقة صغيرة من الأرض الجرداء بجوار البحر تُعرف باسم المواصي، حيث حثت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين على الذهاب إلى مكان آمن، إنهم واجهوا أشخاصًا لم يتناولوا طعامًا لمدة ثلاثة أيام.

وفي منتدى إقليمي في قطر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من احتمال حدوث نزوح جماعي إلى مصر. وقال: “لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة. أتوقع أن ينهار النظام العام تمامًا قريبًا، وقد يتكشف وضع أسوأ".