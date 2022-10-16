مصدر: جرحى بصفوف المدنيين جراء تجدد القصف التركي على كردستان العراق



جددت الطائرات الحربية التركية، ظهر اليوم الأحد، قصفها لعدد من القرى في منطقة سوران شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق؛ ما تسبب بسقوط جرحى.

وقال مصدر أمني عراقي لـ"إرم نيوز"، إن "طائرات حربية تركية نفذت ضربات جوية، على عدد من القرى في منطقة سوران شمال مدينة أربيل؛ ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى بصفوف المدنيين، بينهم امرأة وطفل".

وأضاف المصدر أن "الحصيلة الأولية لعدد الجرحى خمسة أشخاص.. كما إن القصف التركي تسبب بخسائر مادية، إضافة إلى اندلاع النيران ببعض المزارع المجاورة للقرى التي تم استهدافها".

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر غارات جوية تقول، إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وعناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد الحزب، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعدّ انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية، بحسب بيانات رسمية صادرة من بغداد.