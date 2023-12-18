"الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرة ميغ تابعة للجيش السوداني

وأضاف البيان، أن القوات ستبقى "بالمرصاد وفي يقظة تامة لكافة محاولات الفلول برًا وجوًا، متسلحة بصبر وعزيمة على بلوغ تمام النصر".

يذكر أن مناطق شرق مدينة ودمدني، وهي أكبر المدن السودانية بعد الخرطرم، تشهد لليوم الثالث على التوالي اشتباكات متواصلة بين الجيش والدعم السريع.