"الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرة ميغ تابعة للجيش السوداني
أعلنت "قوات الدعم السريع" أنها أسقطت طائرة حربية للجيش السوداني كانت نفذت طلعات جوية ضد قواتها التي تقاتل قرب مدينة "ودمدني" في ولاية الجزيرة وسط البلاد.
وفي بيان عبر منصة "إكس"، اتهمت "الدعم السريع" الجيش بقصف المدنيين في ودمدني والخرطوم، وفي نيالا غرب البلاد وعدد من المدن السودانية بالطيران الحربي، وأضافت أنه تسبب في مقتل آلاف المواطنين وتدمير البنى التحتية الحيوية.
وأضاف البيان، أن القوات ستبقى "بالمرصاد وفي يقظة تامة لكافة محاولات الفلول برًا وجوًا، متسلحة بصبر وعزيمة على بلوغ تمام النصر".
يذكر أن مناطق شرق مدينة ودمدني، وهي أكبر المدن السودانية بعد الخرطرم، تشهد لليوم الثالث على التوالي اشتباكات متواصلة بين الجيش والدعم السريع.
وأظهرت حسابات على منصة "إكس" تتبع للدعم السريع، طائرة عسكرية تتهاوى بينما تشتعل النيران فيها.
وتكمل الحرب بين الطرفين شهرها التاسع، فيما تتراجع خيارات الحلول السلمية بعد فشل محادثات جدة، ورفض الخارجية السودانية لمخرجات قمة "إيغاد" الطارئة التي توصلت إلى اتفاق للقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووقف إطلاف النار في غضون أسبوعين.