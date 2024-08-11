قُتل خمسة مقاتلين موالين لإيران، وأصيب آخرون بجروح بعضها خطر، الأحد، في ضربة شنتها طائرة مسيّرة، شرقي سوريا بالقرب من الحدود العراقية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من تحديد هوية المسيّرة التي استهدفت سيارة عسكرية كان على متنها 5 عسكريين، قرب الحدود السورية – العراقية.

وتعد المنطقة الحدودية بين شرق سوريا والعراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية.

وسبق أن تعرضت شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات، إلى ضربات جوية، بينها ما تبنته واشنطن، وأخرى نُسبت إلى إسرائيل.

وفي حزيران/ يونيو، قتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في غارة جوية على شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد آنذاك.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام، وأهدافًا إيرانية، وأخرى لحزب الله.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، ولكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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وأعلن التحالف الدولي، مرارًا، تنفيذه ضربات ضد مقاتلين موالين لطهران في سوريا.