حمدوك المرشح الأبرز لرئاستها.. توجه لتشكيل حكومة كفاءات سودانية الأسبوع المقبل

كشفت وسائل إعلام سودانية، يوم الجمعة، عن توجه لتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة الأسبوع المقبل، لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وقالت صحيفة "الجريدة" المحلية، إنّ الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وإن القيادات المرشحة للتعيين ليس لديها "انتماء سياسي صارخ".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، أبرز المرشحين للعودة لذات المنصب، مع استحداث منصب نائب له يرجح أن يتولاه الدكتور التيجاني السيسي، وهو رئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور، في عهد نظام عمر البشير السابق.

وذكرت أن "الحكومة سيتمّ الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة، بناءً على رغبة المجتمع الدولي والإقليمي وبعض الفاعلين في الداخل".

وكانت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، قالت سابقا، إن "رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، بصدد تشكيل مجلس سيادة جديد بمشاركة حزب الأمة القومي وآخرين، لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية".

وقالت الصحيفة، إن "مجلس السيادة المتوقع تشكيله في الأيام المقبلة، يشمل تمثيل حزبي الأمة القومي، والاتحادي الأصل، بجانب عضو آخر من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي".

ولفتت إلى أن "رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، من أبرز المرشحين لعضوية مجلس السيادة".