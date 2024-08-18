أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مقتل اثنين من قادتها في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، جراء قصف إسرائيلي.

ونعت كتائب القسام القياديين، وتوعدت بالرد على مقتل قادتها، من خلال العمليات النوعية التي سينفذها مقاتلوها من كل محافظات الضفة الغربية.

فمن هما؟

حسب بيان كتائب القسام، فإن رأفت محمود دواسي هو قائد القسام في محافظة جنين، وأحمد وليد أبو عرة من قرية عقابا، حيث قضيا إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبتهما داخل مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وكشفت حماس عن دورهما الذي وصفته بأنه "جهادي كبير"، وقالت إنهما كانا المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ لعدة "عمليات نوعية"، كان من أبرزها عملية تفجير عربة النمر في جنين بتاريخ 27 يونيو 2024م، وكذلك عملية الكمين الثلاثي المركب قرب قرية المطلة في 23 يوليو 2024م، وكذلك "عملية الأغوار" التي جرت في 11 أغسطس 2024م.

أحمد وليد أبو عره (32 عاما) من بلدة عقابا، وهو أحد قادة كتائب القسام.

رأفت محمود دواسي (28 عاماً)، ينحدر من قرية السيلة الحارثية.

بينما ذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك أن هجوماً جوياً استهدف مركبة في جنين، قتل على إثره "مسؤولين كبيرين" في حماس.

وأشار البيان إلى أن الاثنين متورطان "بالتخطيط لعملية إطلاق النار في الأغوار خلال العملية التي قتل فيها أحد جنودها وهو يهوناتا دويتش، لافتا إلى أن أحمد أبو عرة كان "متورطاً بعمليات إضافية"، ورأفت دواسي كان مسؤولاً عن البنية العسكرية لحماس في جنين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 11 من الشهر الجاري أن دويتش، قتل في عملية إطلاق النار من سيارة في الضفة الغربية، فيما تبنت كتائب القسام العملية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في حينه إن الجندي القتيل كان مقاتلاً في غزة خلال الأشهر الماضية.