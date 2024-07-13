أردوغان يعلن نهاية وشيكة للعملية العسكرية في شمال العراق وسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.

وقال أردوغان: "سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق"، مؤكدا "توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وأضاف: "سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا".

بدأت تركيا عمليتها المذكورة في نيسان/أبريل 2022 لضمان أمن حدودها مع شمال العراق، إذ تتهم حزب العمال الكردستاني بشن هجمات على الأراضي التركية.

وتابع أردوغان، متحدثا أمام خريجين شبان من الأكاديمية العسكرية في إسطنبول، أن "المنظمة الانفصالية باتت عاجزة عن التحرك داخل حدودنا. وفي العراق وسوريا، هي محاصرة بالكامل"، على حد تعبيره.

وقال أيضا: "نحن خلف ظهورهم في كل مكان، مع جنودنا وشرطتنا ودركنا وعناصر استخباراتنا".