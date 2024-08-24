طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالذهاب إلى القاهرة لإنهاء صفقة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

ونشر لابيد، على حسابه عبر منصة "إكس"، صورًا له أثناء مشاركته مع آلاف الإسرائيليين بمظاهرة في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية مع حماس.

وخاطب لابيد، في منشوره، نتنياهو، قائلًا: "اذهب بنفسك إلى القاهرة، لا ترسل أحدًا، أنهِ الصفقة الآن".

ومن المقرر أن تنطلق في العاصمة المصرية، يوم غد الأحد، جولة مفاوضات جديدة بشأن الحرب في غزة.

وتظاهر آلاف المحتجين في عدة مدن إسرائيلية، مساء السبت، للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع، وفق وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن هيئة البث العبرية الرسمية قولها إن الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب، وطالبوا حكومة نتنياهو بإبرام صفقة فورية تؤدي للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وعلى غرار تل أبيب، شهدت مناطق أخرى في إسرائيل، مساء السبت، مظاهرات بمشاركة آلاف المحتجين ترفع مطلبي إبرام صفقة تبادل الأسرى، وإجراء انتخابات مبكرة تطيح بحكومة نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنّ من بين المناطق التي تشهد مظاهرات مدن حيفا وهرتسليا وقيسارية.

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا، وممر نتساريم ومعبر رفح؛ ما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.

في المقابل، تصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملًا من غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.