الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بعد إطلاقه النار على مستوطنة شمال رام الله

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن فلسطينيًا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب مستوطن جراء إطلاق النار.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن "مسلحين فلسطينيين فتحا النار على مستوطنة بيت إيل قرب رام الله، وأصابا شابًا إسرائيليًا على أطراف مخيم الجلزون شمال رام الله".

وأضافت الصحيفة، أن "كتيبة إسرائيلية نصبت كمينًا بالقرب من الجلزون للمسلحين وأطلقت النار على أحدهما وأردته قتيلًا، فيما هرب مسلح آخر وتقوم القوات الإسرائيلية بمطاردته".

وقالت إذاعة الجيش، إن "منفذي عملية إطلاق النار صوب مستوطنة بيت إيل وصلا مسلحين مشيًا على الأقدام من جهة مخيم الجلزون في رام الله، وفتحا النار من مسافة مئات الأمتار مما أدى لإصابة مستوطن".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "كجزء من عمليات التفتيش، تم العثور على عدة حقائب ظهر بالقرب من المسلح الذي قُتل بالرصاص".

في سياق متصل، قالت مجموعة فلسطينية مسلحة في الضفة الغربية تطلق على نفسها اسم "عرين الأسود" إنها أسقطت طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وتوعدت في بيان لها، بتنفيذ المزيد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، ردًا على عمليات القتل المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.