كشف المتحدث العسكري باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أن القيادات العليا في ميليشيا الحوثي، تعيش حالة خوف وانقسام تجاه الرد على قصف إسرائيل لميناء الحديدة قبل أيام.

وقال الدبيش لـ"إرم نيوز" نقلا عن مصادر مقربة من الحوثيين، إن عدداً من قيادات الصف الأول في الميليشيا يرفض الرد على قصف ميناء الحديدة، بينما يؤيد التيار المتشدد قصف إسرائيل لـ"حفظ ماء الوجه".

وأضاف الدبيش أن "هناك حالة من الخوف والهلع والذعر التي تعتري قيادات الحوثيين، وتغلب على مشاعرهم"، لافتا إلى أن "بعض القيادات تواصلت مع إيران، وطالبت بالتدخل لمنع إسرائيل من توجيه أي ضربة أخرى باتجاههم، مقابل امتناع الميليشيا عن الرد".

وبحسب المتحدث العسكري اليمني، فإن "التيار الرافض لتوجيه ضربة لإسرائيل، يعتقد أن ردة فعلها في حالة استهدافها مجددا، سيكون وقعه أكبر وأشد ضراوة، لا سيما على المستوى الاقتصادي".

والسبت، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على الميناء وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه؛ ما أسفر عن ستة قتلى و83 جريحا، حسب ميليشيا الحوثي.

وجاء القصف ردا على هجوم شنه الحوثيون باستخدام طائرة مسيّرة على تل أبيب أسفر عن مقتل إسرائيلي.