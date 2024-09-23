بايدن: الإمارات شريك دفاعي رئيسي لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، حسبما ورد في بيان مشترك في أعقاب اجتماع مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس الإثنين.

وحث البيان أيضا على دعم وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف البيان المشترك، فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أن الرئيسين "أكدا ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم التاريخي للأماكن المقدسة في القدس".

أخبار ذات علاقة محمد بن زايد يبحث مع بايدن التطورات الإقليمية والعالمية

وبحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الإثنين، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها تطورات المنطقة.

واستعرض الرئيسان آفاق التعاون وأهمية توسيع مجالاته، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي والأمن الغذائي وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا للجميع.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن مباحثات توسيع آفاق التعاون تندرج ضمن إطار العلاقات التاريخية، التي تمتد إلى أكثر من 50 عاما والشراكة المتنوعة والممتدة، التي تجمع البلدين.