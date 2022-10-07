"الخطوط التركية" تنهي خدمات موظفة عراقية بسبب منشور على فيسبوك

أنهت الخطوط الجوية التركية، خدمات موظفة عراقية، بسبب انتقادها على موقع فيسبوك القصف الجوي الذي طال إقليم كردستان، في يوليو/ تموز الماضي.

وكانت تركيا، قصفت مصيف برخ في محافظة دهوك الشمالية، - وفق بيان الخارجية العراقية - مما أدى إلى وقوع ثمانية قتلى وعشرات الجرحى.

وقالت الموظفة رؤى التميمي، في منشور عبر "فيسبوك": إن "شركة الطيران التركي أصدرت قراراً مجحفا بحقي كوني موظفة لديها بإنهاء خدماتي".