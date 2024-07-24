تسعى حكومة الاستقرار الوطني في ليبيا برئاسة أسامة حماد إلى إعادة فتح معبر "إيسين" الحدودي مع الجزائر، ردًا على خطوة مماثلة لحكومة الوحدة الوطنية المنافسة.

يأتي ذلك، بعد أسابيع من نجاح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إعادة فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس، إثر غلق له دام أشهرًا بسبب اشتباكات بين الجماعات الليبية المسلحة.

وزار وزير الخارجية في حكومة الاستقرار عبدالهادي الحويج، معبر "إيسين" الحدودي حيث التقى العاملين فيه ووقف على التحديات التي تواجههم.

وأكد الحويج أهمية هذا المعبر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والدول المجاورة، مشددًا على ضرورة تطويره وتحديثه ليكون قناة تواصل مهمة بين ليبيا والجزائر.

وكان معبر "إيسين" قد أغلق بسبب عملية عسكرية أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قبل سنتين حيث تحول إلى منطقة عمليات عسكرية.

وقال المحلل السياسي كامل المرعاش تعليقًا على هذه التطورات، إن "معبر إيسين لا يمثل أهمية تجارية كبيرة، لا للجزائر ولا لليبيا، لكن أهميته تكمن في الجانب الأمني بشكل كبير".

وأوضح المرعاش لـ "إرم نيوز" أن "معبر رأس جدير مع تونس، حيوي جدًا للبلدين، لأنه يدر الملايين من تجارة التهريب وخاصة الوقود؛ ولذلك شهد ويشهد المعبر صدامات خطيرة بين القوى المتصارعة".

وتابع أن "من الجانب الليبي هناك عصابات وميليشيات قبلية من مدن غرب البلاد تريد الاستفراد بالملايين من تجارة التهريب، ومن الجانب التونسي أيضًا هناك شبكات تهريب وعصابات تسيطر على التجارة".

ورأى المرعاش أن "هناك فرقًا في التعامل بين المعبرين، لأن المعطيات لا تتطابق لذلك أعيد فتح معبر رأس جدير بينما لا يزال من المبكر الحديث عن إمكانية فتح معبر إيسين إلا إذا وافقت الجزائر على التنسيق مع السلطات الليبية لتأمينه".

من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية محمد صالح العبيدي، إن "أزمة المعابر في ليبيا تبدو مركبة ومعقدة، لكن حل إشكال معبر رأس جدير حفز السلطات على إعادة فتح ملف معبر إيسين".

وبين العبيدي لـ "إرم نيوز"، أن "الأيام المقبلة قد تشهد بالفعل محادثات بين الجزائر وسلطات شرق ليبيا حول الأمر".