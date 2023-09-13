اليمن.. مقتل مسؤول تربوي على خلفية ثأر قبلي

أقدم مسلحان قبليان، اليوم الأربعاء، على قتل مسؤول تربوي، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، قبل أن يلوذا بالفرار.

وقتل رئيس شعبة المناهج والتوجيه بمكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة، أحمد علي طريش الدياني، أثناء تواجده في إحدى المكتبات التجارية وسط مدينة عتق، وفق ما أفادت لـ"إرم نيوز" مصادر محلية.