تغلق الهيئة المستقلة للانتخابات الرئاسية الجزائرية، منتصف الليل اليوم الخميس، استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول، التي يعد الرئيس عبدالمجيد تبون الأوفر حظًا للفوز فيها.

وقدم رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد العالي حساني الخميس ترشحه للانتخابات قبل الظهر.

وينبغي تقديم الترشيحات إلى الهيئة المستقلة للانتخابات قبل منتصف الليل (23,00 ت غ)، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول في الحزب أحمد صادوق إن حساني جمع تواقيع أكثر من تسعين ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.

ومن المتوقع أن يقدم تبون البالغ من العمر 78 عامًا، ترشيحه بعد الظهر، بعدما أعلن في 11 سبتمبر/ أيلول نيته الترشح لولاية ثانية.

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وانتخب تبون في العام 2019، بحصوله على 58% من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وفيما تنتهي ولايته في ديسمبر/ كانون الأول، أعلن تبون في مارس/ آذار أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من سبتمبر/ أيلول، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها.

وانتخب تبون في 2019 خلفًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.

وتُعلن قائمة المرشحين الذين قُبلت ترشيحاتهم في 27 يوليو/ تموز على أن يبت المجلس الدستوري في الطعون المحتملة في 3 أغسطس/ آب.

وبعد انسحاب زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنّون أخيرًا من السباق، لا تزال امرأتان مرشحتين للرئاسة، ويتوقع أن تقدِّما ملفّي ترشحهما الخميس، وهما رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، والمحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات زبيدة عسول.