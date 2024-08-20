أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استعادة جثث 6 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه عثر عليها في خان يونس جنوبي القطاع، بحسب "أناضول".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن "منظومة الأسرى والمفقودين"، صباح الثلاثاء، أن "قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنت من تخليص جثث 6 مختطفين من الأسْر في غزة، منهم أفراهام موندر، ونداف بوبيلويل، وجيف بوشتاب، وإعادتها إلى إسرائيل".

وأفادت هيئة البث بأن الإسرائيليين الستة المستعادة جثثهم "كانوا على قيد الحياة" في 7 أكتوبر الماضي عند نقلهم من المستوطنات المحاذية لغزة إلى داخل القطاع.

ولم توضح الهيئة العبرية أين عثر الجيش الإسرائيلي على الجثث وكيف أخرجها من القطاع، فيما لم تعلق حركة "حماس" على الفور على هذا التطور.

وقبيل الحديث عن إخراج هذه الجثث، كانت إسرائيل تقول إنه ما زال لديها 115 أسيرًا في غزة، بينهم عدد من القتلى.

تفاصيل الرهائن القتلى

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل حول الرهائن القتلى وعائلاتهم.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أسماء الرهائن الذين تمت استعادة جثثهم، وهم كل من: حاييم بيري، يورام ميتسجر، أفراهام موندر، ناداف بوبلويل، ألكسندر دانزيج، فيغاف بوخستاب.

وذكرت أن حاييم بيري كانت عائلته قد احتفلت بعيد ميلاده الثمانين خلال الحرب، وأن يورام ميتسجر كان قد ظهر في فيديو نشرته حماس في 18 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقالت الصحيفة إن أفراهام موندر يبلغ 79 عاما، وإن عائلته تلقت تأكيدا بمقتله في الأسر.

وأعلن كيبوتس نيريم أنه "تم أيضا إعادة جثتي المختطفين فيغاف بوخستاب (35 عاما) وناداف بوبلويل (51 عاما).

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، تم اختطاف فيغاف بوخستاب من كيبوتس نيريم مع زوجته ريمون (36 عاما)، التي تم إطلاق سراحها في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني في أول صفقة رهائن بعد 53 يوما من الأسر.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلته الشهر الماضي، أن فيغاف قتل في قطاع غزة خلال عملية الجيش الإسرائيلي في خان يونس وأن جثته محتجزة لدى حماس.

وقالت إنه تم اختطاف ناداف من منزله مع والدته هانا بيري، التي أطلق سراحها بعد 49 يوما من الأسر، بينما قتل شقيقه الأكبر روي في السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى تداول مقطع فيديو لناداف من الأسر في 11 مايو أيار، وبعد ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في خان يونس، نتيجة نيران الجيش الإسرائيلي نفسه.

وأعلن كيبوتس نير عوز أنه خلال عملية انتشال الجثث التي قام بها الجيش الإسرائيلي في خان يونس، تم انتشال جثة يورام ميتسجر (80 عاما)، وقال إن حماس قتلته في غزة، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أنه تم اختطاف زوجته تمار (تامي) ميتسجر في غزة وتم إطلاق سراحها.

انتقادات لنتنياهو

وبعد هذا الإعلان ناشدت عائلات الرهائن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الوسطاء "التوصل إلى صفقة تبادل اليوم".

ومن جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد تعليقا على انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين، إن "الأيام تمر ونفقد المزيد من الأسرى وعلينا أن نعقد صفقة الآن".

كما هاجم الوزير الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت ؤئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول إن نتنياهو "يقول إنه يريد عودة المختطفين لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة"، بحسب إذاعة 103 إف إم الإسرائيلية.